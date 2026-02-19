Посол Келин: Лондон хочет закрыть доступ к банкам бизнесу дружественных РФ стран

Власти Великобритании угрожают бизнесменам из дружественных РФ стран лишением доступа к британской банковской системе и сектору услуг. На это указал посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
«Однако деструктивная кулуарная работа ведется. Британцы используют инструментарий односторонних ограничений против деловиков, в том числе и из дружественных нам стран», — сказал дипломат в интервью изданию «Известия».
Дипломат добавил, что Великобритания также использует шантаж, подкуп и запугивание, чтобы навязать бизнесу отказ от сотрудничества с РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что разрыв энергетических связей с Россией негативно сказывается на экономике Европы.
Тем временем в российском МИД прокомментировали желание ранее ушедших иностранных компаний вернуться на российский рынок. Если компания покинула российский рынок некорректно, ее возвращение будет затруднено, отметили в ведомстве.