Самолет с членами делегации США вернулся из Женевы в Вашингтон

РИА Новости: самолет с делегацией США вернулся из Женевы в Вашингтон.

Источник: Sputnik.by

ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Самолет, предположительно, с членами американской делегации, участвовавшими в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве, вернулся в Вашингтон, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Борт, который вылетел из Женевы после завершения переговоров, совершил беспосадочный полет через Атлантический океан и приземлился около 18.00 по местному времени в среду (02.00 мск четверга) в международном аэропорту Даллес.

По данным источников издания Axios, ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять лидера Соединенных Штатов Джаред Кушнер проинформировали главу государства о ходе переговоров по Украине и Ирану.

Переговоры по Украине прошли в Женеве 17−18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии «были тяжелыми, но деловыми». Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.

