Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленобласти

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.
Ранее глава Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что беспилотники атакуют гражданскую инфраструктуру города Великие Луки.
По его словам, после атаки БПЛА на Великолукскую нефтебазу загорелся резервуар с нефтепродуктами.
В аэропорту Пскова введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
