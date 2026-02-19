В Херсонской области сбит польский БПЛА-разведчик ВСУ FlyEye

ГЕНИЧЕСК, 19 фев — РИА Новости. Мобильный протводронный расчет группировки войск «Днепр» ВС РФ в рамках ночной работы на херсонском направлении перехватил и уничтожил украинский разведывательный БПЛА FlyEye производства Польши, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета.
«У нас мобильная группа. Мы выезжаем в определенные квадраты, где пролетают именно БПЛА самолетного типа. Наша задача их уничтожить… “Баба-Яга”, большие самолетного типа, такие БПЛА дальние. В основном мы их уничтожаем», — сказал РИА Новости командир мобильного зенитного орудия ЗУ-23−2 с позывным «Грач».
Расчет противодронщиков получил от разведки ориентировку по движению вражеского беспилотника и выдвинулся на огневую позицию для его перехвата. Обнаружив в тепловизор БПЛА противника, расчет открыл по нему огонь из оборудованной прицелом ночного видения 23-миллиметровой спаренной зенитной установки и другого стрелкового вооружения. После непродолжительного ночного боя БПЛА противника был сбит. Противодронный расчет быстро покинул огневую позицию, чтобы не попасть под ответный огонь врага и чтобы, в случае необходимости, быстро выйти в другой квадрат на перехват очередного БПЛА ВСУ.
«Приходит, да, сообщение, где должен быть, например, пролет. Мы сразу туда выезжаем. И начинаем работать, уничтожать противника», — сказал противодронщик.