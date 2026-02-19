В Херсонской области сбит польский БПЛА-разведчик ВСУ FlyEye

Расчет противодронщиков получил от разведки ориентировку по движению вражеского беспилотника и выдвинулся на огневую позицию для его перехвата. Обнаружив в тепловизор БПЛА противника, расчет открыл по нему огонь из оборудованной прицелом ночного видения 23-миллиметровой спаренной зенитной установки и другого стрелкового вооружения. После непродолжительного ночного боя БПЛА противника был сбит. Противодронный расчет быстро покинул огневую позицию, чтобы не попасть под ответный огонь врага и чтобы, в случае необходимости, быстро выйти в другой квадрат на перехват очередного БПЛА ВСУ.