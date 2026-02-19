Ричмонд
CBS: США изучают возможность удара по Ирану в ближайшие выходные

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Американская администрация рассматривает возможность нанесения в ближайшие выходные дни удара по Ирану, но окончательного решения пока не принято. Об этом сообщила в среду телекомпания CBS News со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По их данным, сотрудники аппарата национальной безопасности доложили президенту США Дональду Трампу, что «военные готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, но сроки каких-либо действий, вероятно, сдвинутся». Как подчеркивает CBS News, окончательного решения «пока не принято», в Белом доме «оценивают риски эскалации, а также политические и военные последствия воздержания» от потенциальной атаки.

26 января в Вашингтоне заявили, что в сторону Ирана направляется «огромная армада». Американская сторона выразила надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. В США предупредили, что «следующая атака будет еще хуже», имея в виду удары по исламской республике летом 2025 года, и призвали «не дать этому случиться».

17 февраля в Женеве прошел второй раунд переговоров между США и Ираном при посредничестве Омана по ядерному досье. По словам министра иностранных дел республики Аббаса Арагчи, стороны достигли взаимопонимания по части вопросов, договоренности по которым можно включить в проект будущего соглашения по ядерной программе. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что консультации прошли хорошо по некоторым аспектам, однако Тегеран пока не готов признавать несколько принципиальных позиций, которые обозначили в Белом доме. Время и место нового раунда переговоров стороны не раскрывают.

