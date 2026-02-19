CBS: США готовы к удару по Ирану уже в субботу, но Трамп ещё не принял решение

«Высокопоставленные чиновники, отвечающие за национальную безопасность, сообщили президенту Трампу, что вооружённые силы готовы нанести потенциальный удар по Ирану уже в субботу, но любые действия, скорее всего, начнутся не раньше следующих выходных», — говорится в материале.