CBS: США готовы к удару по Ирану уже в субботу, но Трамп ещё не принял решение

Американская армия готова нанести удар по Ирану уже в субботу, но президент США Дональд Трамп ещё не принял окончательное решение.
Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники.
«Высокопоставленные чиновники, отвечающие за национальную безопасность, сообщили президенту Трампу, что вооружённые силы готовы нанести потенциальный удар по Ирану уже в субботу, но любые действия, скорее всего, начнутся не раньше следующих выходных», — говорится в материале.
По словам источников телеканала, американский лидер ещё не принял окончательного решения о нанесении удара по Ирану.
Ранее стало известно, что различные службы в Израиле перевели в режим повышенной готовности на фоне возможной атаки США на Иран.
Портал Axios писал, что возможная операция США в Иране будет масштабной и продлится несколько недель.
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о «нехороших последствиях» в случае новых ударов по Ирану.