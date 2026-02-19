NYT: Переговорщики обсуждают создание демилитаризованной зоны на Украине

Ключевым камнем преткновения остаётся вопрос управления такой зоной. Один из вариантов — формирование «гражданской администрации», в которую могут войти представители России и Украины. Однако источники NYT подчёркивают, что стороны пока далеки от достижения соглашения.
При этом Россия настаивает на выводе Вооружённых сил Украины с территории Донбасса и выступает против присутствия какого‑либо западного контингента на украинской земле. Эти требования также остаются в центре дискуссий.
Напомним, 17 и 18 февраля в Женеве состоялись трёхсторонние переговоры России, Украины и США. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В первый день обсуждения продолжались порядка шесть часов, во второй — около двух. Обе стороны анонсировали новые встречи в ближайшее время. Владимир Зеленский назвал военный блок переговоров конструктивным.
