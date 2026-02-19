Путин рассказал о новом порядке для переезда иностранцев

«Эту работу мы уже начали в отношении людей, которые разделяют традиционные ценности российские, нашу культуру, обычаи. А уже с апреля текущего года специалисты, которые представляют особый интерес для нашей страны, смогут обратиться за поддержкой в специальную уполномоченную организацию. Её учредителем, оператором, тоже станет Агентство стратегических инициатив», — сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.