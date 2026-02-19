Путин рассказал о новом порядке для переезда иностранцев

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Иностранные граждане, которые представляют для России особый интерес, смогут с апреля обратиться в АСИ по вопросам переезда в РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что Россия будет оказывать содействие в переезде в страну иностранных граждан.
«Эту работу мы уже начали в отношении людей, которые разделяют традиционные ценности российские, нашу культуру, обычаи. А уже с апреля текущего года специалисты, которые представляют особый интерес для нашей страны, смогут обратиться за поддержкой в специальную уполномоченную организацию. Её учредителем, оператором, тоже станет Агентство стратегических инициатив», — сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.
Президент отметил, что речь идет о людях, которые обладают востребованными профессиями и знаниями, способны внести значимый вклад в развитие отечественной экономики, а также имеют достижения в сфере спорта, творческих индустрий, культурно-гуманитарных сферах и в области научно-технологического развития.