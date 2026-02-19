Ричмонд
Украина допускает участие РФ в управлении подконтрольной Киеву части ДНР: подробности

NYT: В Женеве Украина и РФ обсудили идею демилитаризованной зоны в Донбассе.

Источник: Комсомольская правда

Киев допускает участие России в управлении частью ДНР (в украинской топонимике — Донецкой области), которая сейчас находится под контролем украинских властей. Соответствующая возможность обсуждалась в ходе переговоров по украинскому урегулированию, которые прошли в Женеве 17−18 февраля, информирует издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Сообщается, что речь шла о возможном создании в этом регионе демилитаризованной зоны и гражданской администрации, в которую будут включены представители РФ и Украины.

Тем временем бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киеву и западным странам придется признать итоги референдумов в новых регионах России. По его мнению, это необходимо для урегулирования конфликта и предотвращения новых потрясений в будущем.

Подробнее о том, что происходило на переговорах в Женеве и зачем британцы срочно прилетели в Швейцарию, читайте здесь на KP.RU.

Также стало известно о том, что глава российской делегации Владимир Мединский провел в Женеве тайную встречу.

