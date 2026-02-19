Киев допускает участие России в управлении частью ДНР (в украинской топонимике — Донецкой области), которая сейчас находится под контролем украинских властей. Соответствующая возможность обсуждалась в ходе переговоров по украинскому урегулированию, которые прошли в Женеве 17−18 февраля, информирует издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Сообщается, что речь шла о возможном создании в этом регионе демилитаризованной зоны и гражданской администрации, в которую будут включены представители РФ и Украины.
Тем временем бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киеву и западным странам придется признать итоги референдумов в новых регионах России. По его мнению, это необходимо для урегулирования конфликта и предотвращения новых потрясений в будущем.
Также стало известно о том, что глава российской делегации Владимир Мединский провел в Женеве тайную встречу.