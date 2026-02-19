Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Киришском районе Ленобласти

Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Киришском районе Ленинградской области.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
«Отражение атаки продолжается», — предупредил губернатор в Telegram-канале.
В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА.
Ранее глава Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что дроны атакуют гражданскую инфраструктуру города Великие Луки.
По его словам, после атаки БПЛА на Великолукскую нефтебазу загорелся резервуар с нефтепродуктами.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше