Россия побеждает в СВО ради создания многополярного мира, заявил Додик

Додик: Россия побеждает в СВО ради создания многополярного мира.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГРАД, 19 фев — РИА Новости. Россия вступила в СВО ради создания равноправного многополярного мира, Западу не удалось сделать с ней то, что он сделал на Балканах, заявил РИА Новости лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» и экс-президент РС БиГ Милорад Додик на фоне переговоров в Женеве.

В Женеве 17−18 февраля прошли переговоры для урегулирования на Украине. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также приняли участие во встрече.

«РФ должна была и показывает свои возможности. Она вынуждена была войти в СВО и, если бы та не началась, сейчас бы многие процессы, сходные происходящим, были на территории РФ. Таковы намерения западников, они сначала обкатывали эти процессы у нас на Балканах, но забыли, что Россия — мощная, большая, ее нельзя изолировать как Сербию. Невозможно России навязать то, что навязали нам. Для Европы происходит победа России в процессах глобальных изменений, в чем и заключается цель РФ, поэтому она и ее президент (Владимир Путин — ред.) опережают время и являются цивилизационной новостью», — сказал лидер боснийских сербов.

