Глава южного командования ВС США посетил Венесуэлу

Глава южного командования ВС США Донован посетил Венесуэлу.

ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Южное командование ВС США (SOUTHCOM) сообщило, что его глава генерал Фрэнсис Донован посетил Венесуэлу вместе с другими американскими чиновниками и встретился с властями страны.

«Командующий Южным командованием ВС США генерал корпуса морской пехоты Фрэнсис Донован, временная поверенная в делах при подразделении по делам Венесуэлы, посол Лора Догу, а также исполняющий обязанности помощника военного министра США по вопросам внутренней обороны и региона Америк Джозеф Хьюмайр встретились с венесуэльскими временными властями в Каракасе», — говорится в заявлении командования.

Стороны обсудили обстановку в сфере безопасности, шаги по обеспечению реализации трёхэтапного плана президента США Дональда Трампа, в частности, по стабилизации ситуации в Венесуэле, а также важность безопасности во всём Западном полушарии.

