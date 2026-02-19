Ричмонд
ПВО уничтожила несколько БПЛА в Ленинградской области

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Киришском районе Ленинградской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Несколько БПЛА уничтожено в Киришском районе Ленинградской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Силами ПВО несколько БПЛА уничтожено в Киришском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Дрозденко в Telegram-канале.

Он отметил, что отражение атаки продолжается.

