ПВО уничтожила несколько БПЛА в Ленинградской области

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Несколько БПЛА уничтожено в Киришском районе Ленинградской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Силами ПВО несколько БПЛА уничтожено в Киришском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Дрозденко в Telegram-канале.
Он отметил, что отражение атаки продолжается.
