МИД Британии выступил в защиту соглашения с Маврикием по военной базе

22 мая 2025 года Стармер сообщил о подписании с Маврикием соглашения о передаче под его суверенитет архипелага Чагос, которое подразумевает сохранение на острове Диего-Гарсия британско-американской военной базы в течение 99 лет. По условиям соглашения Великобритания будет платить Маврикию более ?100 млн ($137 млн) в год, при этом сохраняется строгий запрет на присутствие иностранных сил безопасности на внешних островах.