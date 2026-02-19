МИД Британии выступил в защиту соглашения с Маврикием по военной базе

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. МИД Британии назвал передачу под суверенитет Маврикия архипелага Чагос в центре Индийского океана единственной возможностью сохранить военную базу на острове Диего-Гарсия. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства в ответ на критику президента США Дональда Трампа.
«Сделка по владению совместной британо-американской военной базой на Диего-Гарсия критически важна для безопасности Великобритании и наших ключевых союзников. Достигнутое соглашение — единственный способ гарантировать долгосрочное будущее этой жизненно важной военной базы», — приводит заявление представителя Форин оффиса телеканал Sky News.
Канал также напомнил, что Трамп две недели назад назвал это соглашение «лучшим из возможных», которого премьер-министр Великобритании мог добиться, и что Госдепартамент также поддержал заключение этой сделки.
18 февраля Трамп написал в Truth Social, что британский премьер Кир Стармер совершает «большую ошибку», передавая архипелаг под суверенитет Маврикия, подчеркнув, что британскому премьеру не следует предпринимать шагов, которые привели бы к утрате контроля над базой. Трамп допустил, что Вашингтону потребуется задействовать базу на острове Диего-Гарсия для предотвращения якобы возможной атаки со стороны Ирана.
Аренда базы на 99 лет.
22 мая 2025 года Стармер сообщил о подписании с Маврикием соглашения о передаче под его суверенитет архипелага Чагос, которое подразумевает сохранение на острове Диего-Гарсия британско-американской военной базы в течение 99 лет. По условиям соглашения Великобритания будет платить Маврикию более ?100 млн ($137 млн) в год, при этом сохраняется строгий запрет на присутствие иностранных сил безопасности на внешних островах.
Чагос был британской колонией вместе с остальной частью Маврикия, однако в 1965 году Лондон вывел архипелаг в отдельную административную единицу. Три года спустя республика обрела независимость, но Чагос остался во владении королевства. В 1966 году США арендовали остров Диего-Гарсия и построили на нем свою авиабазу. Все 1,5 тыс. жителей архипелага были депортированы.
В 2017 году Маврикий добился того, чтобы Международный суд ООН выдал экспертное заключение по этому вопросу. В феврале 2019 года было получено такое заключение в пользу Маврикия, которое создавало угрозу для дальнейшего функционирования базы. По словам Стармера, передача Чагоса Маврикию позволяет гарантировать бесперебойную работу базы.