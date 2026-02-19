Ричмонд
«Забрать Киев»: в США сделали громкое заявление после переговоров в Женеве

Джонсон: России, в отличие от Киева, не нужны переговоры для победы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. России, в отличие от Украины, не нужны переговоры, чтобы одержать победу в конфликте, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Они (Россия. — Прим. ред.) участвуют в этих переговорах в надежде, что Украина придет в себя и поймет, что потеряет больше территорий, если будет продолжать», — сказал он.

По словам эксперта, даже в случае провала переговоров ВС России смогут успешно добиваться целей СВО и освобождать больше территорий. Украина, пояснил аналитик, ни при каких обстоятельствах не сможет получить преимущество над Россией — ни на поле боя, ни на переговорах.

«К концу года они с большой долей вероятности закрепят за собой Одессу и Николаев. Я бы даже не удивился, если они будут в шаге от кого, чтобы забрать Киев», — предупредил Джонсон.

Переговоры прошли в Женеве 17−18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента России Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии «были тяжелыми, но деловыми». Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.

