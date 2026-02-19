Ричмонд
США готовят возможный удар по Ирану в ближайшие выходные

Американская администрация изучает возможность нанести удар по Ирану в ближайшие выходные. Окончательное решение пока не приняли. Об этом сообщила телекомпания CBS News со ссылкой на источники.

Сотрудники аппарата национальной безопасности доложили президенту США Дональду Трампу, что военные готовы к ударам по Ирану уже в субботу. Но сроки операции, вероятно, перенесут.

В материале указано, что решение так и не приняли. В Белом доме оценивают риски эскалации. Также власти взвешивают политические и военные последствия отказа от атаки.

Ранее Израиль объявил высшую степень готовности к войне из-за возможного удара США по Ирану. Если американцы начнут операцию, Израиль присоединится к ней. Израильские официальные лица считают американский удар неминуемым.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

