В Псковской области идет ликвидация последствий атаки БПЛА

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Экстренные и оперативные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА в Псковской области, развернута оперативная группа, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Ранее он сообщал, что резервуар Великолукской нефтебазы в Псковской области загорелся в результате атаки БПЛА ВСУ, предварительно, пострадавших нет.
«В настоящее время экстренные и оперативные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА. По моему поручению на месте развернута постоянно действующая оперативная группа при комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Псковской области», — написал Ведерников в канале на платформе Max.
Он отметил, что для координации действий на место происшествия выдвинулись начальник главного управления МЧС по Псковской области Алексей Лаврухин и руководитель аппарата правительства Андрей Вьюнов, угрозы повторной атаки в настоящий момент нет.