Axios: операция США против Ирана начнётся в ближайшие недели с вероятностью 90%

«Я думаю, что с вероятностью 90% мы увидим активные действия в ближайшие несколько недель», — приводит издание слова одного из советников президента США Дональда Трампа.
При этом, как отмечается, некоторые люди из окружения американского лидера предостерегают его от конфликта с Ираном.
Ранее телеканал CNN сообщил, что американская армия готова нанести удар по Ирану уже в субботу.
Также стало известно, что различные службы в Израиле перевели в режим повышенной готовности на фоне возможной атаки США на Иран.
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о «нехороших последствиях» в случае новых ударов по Ирану.