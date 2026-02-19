Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: операция США против Ирана начнётся в ближайшие недели с вероятностью 90%

Операция США против Ирана может начаться уже в ближайшие недели с вероятностью 90%, пишет портал Axios.

Операция США против Ирана может начаться уже в ближайшие недели с вероятностью 90%, пишет портал Axios.

«Я думаю, что с вероятностью 90% мы увидим активные действия в ближайшие несколько недель», — приводит издание слова одного из советников президента США Дональда Трампа.

При этом, как отмечается, некоторые люди из окружения американского лидера предостерегают его от конфликта с Ираном.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американская армия готова нанести удар по Ирану уже в субботу.

Также стало известно, что различные службы в Израиле перевели в режим повышенной готовности на фоне возможной атаки США на Иран.

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о «нехороших последствиях» в случае новых ударов по Ирану.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше