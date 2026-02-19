Ричмонд
СМИ назвали причину смерти актера из «Маски» Грина

NYP: причиной смерти актера Грина, сыгравшего в «Маске», стал несчастный случай.

Источник: © РИА Новости

НЬЮ-ЙОРК, 19 фев — РИА Новости. Причиной смерти актера Питера Грина, сыгравшего в фильмах «Маска» и «Криминальное чтиво», стал несчастный случай, пишет New York Post со ссылкой на судмедэксперта.

Грина нашли мертвым в его квартире в Нью-Йорке в декабре. Актеру было 60 лет.

«Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка в среду подтвердило, что Грин получил “огнестрельное ранение в левую подмышечную область с повреждением плечевой артерии” и официально признало его смерть несчастным случаем», — утверждает издание, не уточняя, как именно он получил такое ранение.

СМИ также отмечает: учитывая историю психического здоровья актера, включая попытку самоубийства в 1996 году и борьбу с зависимостью, «многие ошибочно предположили, что он покончил с собой».