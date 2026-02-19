Ричмонд
В посольстве США в Израиле опровергли задержание Карлсона в Тель‑Авиве

В посольстве США в Израиле опровергли задержание американского журналиста Такера Карлсона в Тель‑Авиве.

В посольстве США в Израиле опровергли задержание американского журналиста Такера Карлсона в Тель‑Авиве.

Об этом пишет Daily Mail.

«Представитель посольства США в Израиле опроверг информацию о задержании Карлсона и заявил, что ему задавали те же вопросы, что и многим другим посетителям Израиля, включая посла (США Майкла. — RT) Хакаби и других дипломатов, в рамках обычного въезда и выезда из страны», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Карлсона и его сотрудников задержали в Израиле после интервью с послом США Майком Хакаби.

