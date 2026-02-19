В посольстве США в Израиле опровергли задержание Карлсона в Тель‑Авиве

«Представитель посольства США в Израиле опроверг информацию о задержании Карлсона и заявил, что ему задавали те же вопросы, что и многим другим посетителям Израиля, включая посла (США Майкла. — RT) Хакаби и других дипломатов, в рамках обычного въезда и выезда из страны», — говорится в материале.