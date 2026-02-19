«Ну, вот и все»: Медведев заявил о начале схватки между Залужным и Зеленским

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал интервью экс-главкома ВСУ, а ныне посла Киева в Лондоне Валерия Залужного, в котором тот обвинил президента Украины Владимира Зеленского в срыве контрнаступления в 2023 году.
— Залужный начал свою игру и наехал на генитального паяца, обвинив в срыве контрнаступления в 2023-м. Схватка свидомого фельдмаршала и коверного клоуна началась! Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном, — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее Залужный в интервью Associated Press прямо обвинил украинского лидера в том, что разработанный при содействии НАТО план провалился из-за невыделения необходимых ресурсов со стороны Зеленского и других официальных лиц. Залужный отметил, что его план заключался в создании «единого кулака» для удара по Запорожской области, однако украинские власти настояли на распределении сил по широкой территории.
До этого обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус выразил мнение, что в этом году президентом Украины может стать экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Залужный, который в настоящее время исполняет обязанности посла в Великобритании.