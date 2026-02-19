«Ну, вот и все»: Медведев заявил о начале схватки между Залужным и Зеленским

Ранее Залужный в интервью Associated Press прямо обвинил украинского лидера в том, что разработанный при содействии НАТО план провалился из-за невыделения необходимых ресурсов со стороны Зеленского и других официальных лиц. Залужный отметил, что его план заключался в создании «единого кулака» для удара по Запорожской области, однако украинские власти настояли на распределении сил по широкой территории.