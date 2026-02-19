Ричмонд
В ГД сообщили о введении запрета на списание средств по скрытым подпискам

Говырин: в РФ с 1 марта введут запрет на списание средств по скрытым подпискам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Закон, вводящий запрет на автоматическое списание денег по подпискам в случае, если потребитель отказался от использования ранее привязанной карты или счета, вступит в силу в России с 1 марта, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«Запрет автоматического списания денег по подпискам. Федеральный закон от 15 октября 2025 года № 376-ФЗ вносит поправку в статью 16.1 закона “О защите прав потребителей”. Суть в том, что если потребитель отказался от использования ранее привязанной карты или счёта для периодических платежей по подписке, исполнителю запрещено продолжать списания с этих реквизитов», — сказал Говырин.

По его словам, исполнитель будет обязан обеспечить возможность направить такой отказ в том числе в электронной форме.

