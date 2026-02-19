Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Камчатки получил 24 года за подготовку теракта по заданию Киева

Суд приговорил жителя Камчатки к 24 годам за подготовку теракта по заданию Киева.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 19 фев — РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд вынес приговор участнику запрещенного военизированного объединения, задержанному сотрудниками УФСБ в декабре 2023 года, сообщили в УФСБ России по Камчатскому краю.

«Тихоокеанский флотский военный суд признал жителя региона виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к 24 годам лишения свободы, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима», — проинформировало ведомство в пресс-релизе.

Следствие установило, что житель региона добровольно вступил в ряды запрещенной на территории Российской Федерации украинской террористической организации. От нее он получил задание подорвать военный комиссариат и центральный тепловой пункт в Петропавловске-Камчатском. Для этого он отправил зарубежному куратору снимки объектов и приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства. Намерения гражданина были пресечены сотрудниками органов безопасности. Кроме того, доказана его причастность к серии поджогов в краевом центре.

Апелляционный военный суд сократил срок отбывания наказания до 23 лет 11 месяцев, в остальной части приговор оставлен без изменения.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше