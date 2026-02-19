Житель Камчатки получил 24 года за подготовку теракта по заданию Киева

Следствие установило, что житель региона добровольно вступил в ряды запрещенной на территории Российской Федерации украинской террористической организации. От нее он получил задание подорвать военный комиссариат и центральный тепловой пункт в Петропавловске-Камчатском. Для этого он отправил зарубежному куратору снимки объектов и приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства. Намерения гражданина были пресечены сотрудниками органов безопасности. Кроме того, доказана его причастность к серии поджогов в краевом центре.