Осужденный японский наемник собирал донаты для ВСУ с экс-членом якудза

Судя по постам, Мотомура выехал из Японии 16 июня 2022 года, а через три дня разместил билет на поезд в сторону Тернополя. Осенью 2023 года его активность резко сократилась, а в марте 2024 года он написал, что прошло «полгода» с момента его отъезда с Украины. Это может говорить о том, что он вернулся в Японию еще в сентябре 2023 года.