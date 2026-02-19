Ричмонд
Осужденный японский наемник собирал донаты для ВСУ с экс-членом якудза

РИА Новости: наемник Мотомура собирал донаты для ВСУ вместе с экс-членом якудза.

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Осужденный заочно в ДНР японский наемник Юя Мотомура собирал деньги для японцев в составе ВСУ вместе с бывшим членом якудза, выяснило РИА Новости, изучив его публикации в соцсетях.

В пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что Верховный суд ДНР заочно приговорил Мотомуру к 14 годам колонии строгого режима. В материалах суда говорится, что он прибыл на Украину в ноябре 2022 года и воевал в составе «Грузинского легиона» до осени 2025 года.

В мае 2023 года Мотомура выложил совместное фото с еще одним наемником ВСУ, соотечественником по имени Хару-сан. На снимке оба в военной форме и призывают жертвовать средства в поддержку японских бойцов «Грузинского легиона», выяснило РИА Новости.

В интервью ряду СМИ Хару-сан рассказывал о своих «грехах», которые пытался искупить. Он утверждал, что состоял в якудза с 16 до 35 лет и провел девять лет в тюрьме за подрыв самодельного устройства у входа в здание японо-китайской организации дружбы.

РИА Новости установило по публикациям в социальных медиа, что настоящее имя Хару-сана — Хори Такааки.

Судя по постам, Мотомура выехал из Японии 16 июня 2022 года, а через три дня разместил билет на поезд в сторону Тернополя. Осенью 2023 года его активность резко сократилась, а в марте 2024 года он написал, что прошло «полгода» с момента его отъезда с Украины. Это может говорить о том, что он вернулся в Японию еще в сентябре 2023 года.

В декабре 2025 года на его странице появилось фото из маджонг-клуба, которым он управлял до отъезда на Украину, выяснило РИА Новости.