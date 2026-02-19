Аэропорт Пскова возобновил работу

Аэропорт Пскова возобновил приём и отправку рейсов после введения временныё ограничений на полёты.
Об этом сообщили в Росавиации.
Меры были приняты для обеспечения безопасности полётов.
Ранее глава Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что дроны атакуют гражданскую инфраструктуру города Великие Луки.
По его словам, после атаки БПЛА на Великолукскую нефтебазу загорелся резервуар с нефтепродуктами.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше