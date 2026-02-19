В Польше рассказали о работе над получением репараций от России

Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка рассказал о работе над получением репараций от России.
Его слова приводит PolsatNews.
«Мы собираем данные», — сказал Шлапка в программе «Граффити».
По его словам, на данном этапе речь идёт о научной работе по оценке потерь.
Ранее издание Financial Times писало, что Варшава планирует подать иск к Москве о «репарациях за последствия советского господства».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на планы Варшавы потребовать от Москвы репарации, предложив польской стороне вместо денег ознакомиться с классическим произведением русского искусства.
Она также с иронией напомнила Польше о «неоплаченных счетах» Марины Мнишек.