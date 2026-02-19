Экстренные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА в Псковской области

Экстренные службы ликвидируют последствия атаки беспилотников в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«В настоящее время экстренные и оперативные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА», — написал он в мессенджере MAX.
На месте развёрнута оперативная группа. Угроза повторной атаки отсутствует.
В Росавиации заявили, что аэропорт Пскова возобновил работу после введения временных ограничений на приём и отправку рейсов.
Ранее Ведерников сообщил, что дроны атакуют гражданскую инфраструктуру города Великие Луки.
По его словам, после атаки БПЛА на Великолукскую нефтебазу загорелся резервуар с нефтепродуктами.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше