Экстренные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА в Псковской области

Экстренные службы ликвидируют последствия атаки беспилотников в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В настоящее время экстренные и оперативные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА», — написал он в мессенджере MAX.

На месте развёрнута оперативная группа. Угроза повторной атаки отсутствует.

В Росавиации заявили, что аэропорт Пскова возобновил работу после введения временных ограничений на приём и отправку рейсов.

Ранее Ведерников сообщил, что дроны атакуют гражданскую инфраструктуру города Великие Луки.

По его словам, после атаки БПЛА на Великолукскую нефтебазу загорелся резервуар с нефтепродуктами.

