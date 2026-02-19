Три триллера, два брата и одно жлобство: что осталось в тени пятого триумфа Клебо и попыток Петросян отточить квад-тулуп

Йоханнес Клебо в паре с Эйнаром Хедегартом победил в командном спринте и довёл количество своих золотых олимпийских медалей до десяти, а Йонна Сундлинг и Майя Дальквист сняли «проклятие» шведских лыжниц на Олимпийских играх. Сборные Канады, Финляндии и США лишь в овертаймах четвертьфиналов мужского хоккейного турнира дожали своих соперников, причём первые две команды сумели перед этим спастись в концовках основного времени. Аделия Петросян смогла чисто исполнить четверной тулуп на тренировке лишь пять раз, а Пётр Гуменник, по слухам, не примет участия в показательных выступлениях.
Если Йоханнес Клебо выходит на старт, то побеждает. В паре с Эйнаром Хедегартом, который тайком опробовал местные трассы ещё в январе, самый титулованный спортсмен в истории зимних Игр ожидаемо выиграл командный спринт и довёл общее количество своих золотых олимпийских наград до десяти.
Половину из них норвежский лыжник добыл в Милане и вполне мог бы конкурировать в медальном зачёте с подавляющим большинством стран‑участниц (разумеется, оставив за скобками свою родину). Только пять сборных завоевали за прошедшие 11 дней больше наград высшей пробы: Италия, США, Франция, Нидерланды и Швеция.
Последняя «намыла» золото в аналогичной дисциплине у женщин. Йонне Сундлинг и Майе Дальквист наконец удалось снять проклятие фавориток. На протяжении последних 16 лет именно жёлто‑синие неизменно котировались выше других в этом виде программы, но всякий раз оступались и довольствовались серебром (2010, 2018, 2022) или бронзой (2014).
Изначально в паре с Дальквист должна была выйти Линн Сван, однако из‑за насморка её пришлось заменить. Примечательно, что в Пекине пара Сундлинг — Дальквист пропустила вперёд только немок: четыре года спустя дуэт реабилитировался, сняв все вопросы об исходе гонки уже по окончании пятого этапа. Йонна передала эстафету с преимуществом почти в десять секунд, а Майя доехала до финиша и впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой.
Запомнился женский спринт и благодаря четвероногому участнику. Вдохновившись сородичем из горных лыж, чехословацкий влчак по имени Назгул пробежал часть дистанции и даже попал в объектив фотофиниша. Лохматый чемпион даже напугал хорватку Тену Хаджич, которая подумала, что животное ей померещилось. Возможно, именно по этой причине в финал с соотечественницей она и не отобралась.
Французские биатлонистки взяли пример с мужчин.
Не успели в сборной Франции по биатлону отойти от всего спектра эмоций в мужской эстафете, как пришлось хвататься за голову от выступления женщин. Уже на второй стрельбе Камиль Бене не смогла закрыть мишень даже с дополнительными патронами и ушла на штрафной круг, из‑за чего Лу Жанмонно стартовала с почти минутным отставанием от лидирующих шведок.
Вызов оказался по плечу: она обогнала 13 соперниц и единственной из всех спортсменок выбежала из 17 минут. Осеан Мишлон оставалось только выходить в лидеры и наращивать отрыв — Жулия Симон же убегала на дистанцию уже с 47‑секундным преимуществом и превратила свой этап в театральное представление.
После второй стрельбы она сделала реверанс болельщикам, а почти за полкилометра до финиша взяла у тренера флаг и принесла стране шестую золотую медаль Игр. До трёхцветных со штрафным кругом Олимпиаду выигрывали только немки в Солт‑Лейк‑Сити.
Порадовали своих поклонников и представители Нового Света. Легендарная горнолыжница Микаэла Шиффрин первенствовала в слаломе с суммарным отрывом в 1,5 секунды от ближайшей соперницы по итогам двух попыток. Эта победа стала для неё третьей в карьере, и каждую из них американка добыла на разных Играх.
А вот шорт‑трекист Стивен Дюбуа поднялся на высшую ступень пьедестала почёта во второй раз: в 2022‑м он первенствовал в мужской эстафете на 5000 м, а теперь выиграл забег на 500 м. Интересно, что второе и третье место заняли два брата, представляющие Нидерланды, — Мелле и Йенс ван Ваут.
Гуменника «прокатили» дважды.
Пока весь мир удивляется, куда смотрели японский и американский судьи во время выступления Аделии Петросян с короткой программой, сама россиянка уже вовсю размышляет над главной дилеммой произвольной. Все эксперты в унисон твердят, что для попадания на пьедестал трёхкратной чемпионке страны обязательно нужно исполнять квад — и лучше не один.
Однако пока в заявленном четверные прыжки отсутствуют. В четверг она планирует исполнить каскады из тройных лутца и тулупа, а также флипа и тулупа, секвенцию из лутца и двух двойных акселей, тройные риттбергер, сальхов, флип и ещё один «дупель».
Впрочем, не исключено, что по ходу проката набор изменится. На тренировке в среду — первой из двух в перерыве между выступлениями — фигуристка выполнила прогон произвольной и упала с четверного тулупа. Остальные элементы, по информации СМИ, россиянка выполнила без ошибок. Всего же за время на льду она 17 раз заходила на квад‑тулуп и лишь пять раз приземлила его чисто.
Готовился к выходу на лёд и Пётр Гуменник. После окончания соревнований одиночников он задержался в Милане ради участия в показательных выступлениях 21 февраля, куда в итоге его не пригласили. ТАСС со ссылкой на представителя Олимпийской вещательной службы (OBS) сообщил, что российский «премьер» не включён в список приглашённых на гала‑концерт.
К тому же Петру, как и другим соотечественникам, не досталось спонсорских подарков. Ски‑альпинист Никита Филиппов рассказал, что вместо эксклюзивных смартфонов, положенных каждому олимпийцу, россиянам вручили только рюкзак с шампунем и зубной пастой. МОК в ответ сослался на законодательный запрет на распространение устройств «среди спортсменов из определённых стран».
Несправедливость вызвался устранить депутат Дмитрий Свищёв, который назвал ситуацию «жлобством» и пообещал наградить атлетов мобильными устройствами и планшетами.
Канадцы и финны отскочили лишь в овертаймах.
Не обошлось без сюрпризов и в четвертьфиналах мужского хоккейного турнира. Словакия, успевшая удивить первым местом в группе с Швецией и Финляндией, катком проехалась по Германии. Уже к экватору матча в воротах Филиппа Грубауэра шайба побывала четырежды, причём во втором периоде словаки продемонстрировали невероятную реализацию: из пяти бросков в створ цели достигли три.
Достойного ответа на такую пощёчину у Леона Драйзайтля и компании не нашлось, они сподобились только на две уже не имевшие значения шайбы — 6:2. Зато отметился голевым пасом Адам Ружичка. Форвард «Спартака» набирает очки в каждой игре на Играх.
А вот главные фавориты турнира едва не похоронили свои чемпионские амбиции — причём на глазах у легендарного Уэйна Гретцки. Ворота Чехии фавориты распечатали, едва выйдя на лёд, но затем расслабились и к перерыву уже уступали. Больше всех, как обычно, старался Коннор Макдэвид, который благодаря двум ассистам в этом матче повторил рекорд результативности для игроков НХЛ на одной Олимпиаде.
Но когда счёт стал равным, «кленовые листья» вместо того чтобы дожать соперника, ослабили давление. Возможно, сказалось ещё и то, что по ходу второго периода их капитан Сидни Кросби получил повреждение в столкновении с двумя соперниками у борта, ушёл в раздевалку и больше на льду не появлялся.
В третьем периоде чехи поняли, что соперник не так страшен, и начали действовать не в пример смелее. А на 53‑й минуте грянул гром: Ондржей Палат забросил с паса Мартина Нечаса в контратаке. По идее, гол должны были отменить, так как у европейской сборной на поле находилось шесть полевых, и выписать штраф за нарушение численного состава, но судьи этого не заметили.
Канадцы были в нескольких минутах от катастрофы национального масштаба и даже не слишком уверенно шли вперёд, но Ник Судзуки всё‑таки перевёл игру в овертайм, подставив клюшку на пятачке так, что шайба нырнула между щитков Лукаша Достала. И даже несмотря на победную шайбу Митчелла Марнера с неудобной руки, матч уже можно считать одной из главных сенсаций Олимпиады — 4:3.
Близка к вылету была и сборная Финляндии. Ещё в первом периоде Швейцария усилиями Дамьена Риа и Нино Нидеррайтера обеспечила себе комфортное преимущество. Оправиться от двух оплеух за 72 секунды действующие олимпийские чемпионы не могли больше получаса: за второй отрезок они нанесли 16 бросков в створ, но не смогли пробить 38‑летнего Леонардо Дженони, играющего за середняка швейцарской лиги «Цуг».
И только когда время начало поджимать, фаворит довёл дело до ума: Себастьян Ахо и Миро Хейсканен восстановили паритет, а Арттури Лехконен в дополнительное время поставил точку — 3:2.
Дуэль США и Швеции на бумаге казалась самой конкурентной, однако половину матча команды провели будто бы в режиме энергосбережения. Свои претензии на победу американцы начали обозначать только во втором периоде, а братья Джек и Куинн Хьюз могли бы не попасть в протокол, если бы Дилан Ларкин не вынырнул из‑за спины защитника и не подправил в угол шайбу, которая стала единственной для звёздно‑полосатых в основное время.
Первая половина третьего периода прошла под диктовку американцев, и, казалось, встреча катилась к логической развязке — причём к самой нерезультативной в истории противостояния сборных. Добавить драмы смог Сэм Халлам: за 98 секунд до конца он снял вратаря, и почти моментально европейцы воспользовались преимуществом в лишнего игрока. Мика Зибанеджад отправил шайбу точно между штангой и щитком Коннора Хеллебайка после отличной перепасовки в зоне соперника.
В третьем овертайме игрового дня фавориты снова оказались сильнее. В формате «три на три» США доминировали: за три с половиной минуты не дали шведам нанести ни одного броска по своим воротам, а Куинн Хьюз поставил точку мощным броском от штанги из‑под Габриэля Ландескога — 2:1.
