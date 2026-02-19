Три триллера, два брата и одно жлобство: что осталось в тени пятого триумфа Клебо и попыток Петросян отточить квад-тулуп

Впрочем, не исключено, что по ходу проката набор изменится. На тренировке в среду — первой из двух в перерыве между выступлениями — фигуристка выполнила прогон произвольной и упала с четверного тулупа. Остальные элементы, по информации СМИ, россиянка выполнила без ошибок. Всего же за время на льду она 17 раз заходила на квад‑тулуп и лишь пять раз приземлила его чисто.