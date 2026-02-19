В Совбезе заявили, что Киев использует наркобизнес, чтобы навредить России

Гребёнкин отметил, что в России регулярно выявляют факты кураторства с территории Украины деятельности подпольных нарколабораторий и сетей наркосбыта. Например, по его словам, в 2025 году в Костромской, Новосибирской и Кемеровской областях выявили и ликвидировали нарколаборатории, созданные и руководимые украинскими организованными преступными формированиями.