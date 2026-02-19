В Совбезе заявили, что Киев использует наркобизнес, чтобы навредить России

Киевский режим использует наркобизнес, чтобы причинить вред российским гражданам, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребёнкин.
«Не оставляет попыток любыми путями причинить вред гражданам России и киевский режим. В этих целях неонацистские структуры используют в том числе и наркобизнес», — сказал он в интервью «Известиям».
Гребёнкин отметил, что в России регулярно выявляют факты кураторства с территории Украины деятельности подпольных нарколабораторий и сетей наркосбыта. Например, по его словам, в 2025 году в Костромской, Новосибирской и Кемеровской областях выявили и ликвидировали нарколаборатории, созданные и руководимые украинскими организованными преступными формированиями.
В ноябре 2025 года в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что украинские кураторы обещали расплатиться со своими агентами наркотиками за подготовку покушения на чиновника.