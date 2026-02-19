Ричмонд
Армия Израиля сообщила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по объектам движения «Хезболла» на юге Ливана.

В Telegram-канале ЦАХАЛ говорится, что удары наносятся «в ответ на неоднократные нарушения “Хезболлой” договорённостей о прекращении огня».

15 февраля израильская армия нанесла удары по складам с оружием и по ракетным установкам на юге Ливана.

