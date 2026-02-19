Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол прокомментировал слова Макрона о создании аналога «Орешника» в Европе

Посол Мешков: РФ уйдет вперед, пока Запад попытается создать аналог «Орешника».

ПАРИЖ, 19 фев — РИА Новости. Россия уйдет далеко вперед, пока Запад будет пытаться создать аналог российского баллистического комплекса «Орешник», заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

В январе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо в краткосрочной перспективе создать аналог российского комплекса «Орешник».

«Если вы помните, как развивалась эта история с нашими новыми типами вооружений, включая “Орешник”: сначала на Западе смеялись, говорили, что то, что мы показываем, — это мультики. Потом реально испугались, увидев эффективность этих видов вооружения, потом заговорили, что им надо догонять Россию и делать что-то подобное… Запад будет стремиться создавать аналогичные виды оружия, но пока они это создадут, Россия уйдёт далеко вперёд», — сказал дипломат.