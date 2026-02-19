Посол прокомментировал слова Макрона о создании аналога «Орешника» в Европе

«Если вы помните, как развивалась эта история с нашими новыми типами вооружений, включая “Орешник”: сначала на Западе смеялись, говорили, что то, что мы показываем, — это мультики. Потом реально испугались, увидев эффективность этих видов вооружения, потом заговорили, что им надо догонять Россию и делать что-то подобное… Запад будет стремиться создавать аналогичные виды оружия, но пока они это создадут, Россия уйдёт далеко вперёд», — сказал дипломат.