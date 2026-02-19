Дмитриев оценил выгоду для США от снятия санкций с России в 14 трлн долларов

Ранее Life.ru писал, что Москва и Вашингтон договорились создать двустороннюю экономическую рабочую группу. Новый формат будет работать параллельно с переговорами по безопасности и сосредоточится на взаимовыгодных проектах. В МИД РФ подчеркнули, что там, где интересы совпадают, нужно сотрудничать, а разногласия не должны превращаться в открытую конфронтацию.