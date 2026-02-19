Ричмонд
Дмитриев оценил выгоду для США от снятия санкций с России в 14 трлн долларов

Отмена антироссийских санкций в конечном итоге отвечает интересам самих Соединённых Штатов. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, оценив потенциальный объём совместных проектов между Москвой и Вашингтоном в астрономические суммы.

«США в конечном итоге снимут санкции, потому что санкции против России обходятся американскому бизнесу в более чем 300 млрд долларов. Снятие санкций с России отвечает интересам США», — написал Дмитриев в соцсети X.

По его оценке, общий объём перспективных совместных проектов России и США превышает 14 трлн долларов. Речь идёт о возможностях, которые остаются замороженными из-за санкционной политики. Таким образом, по мнению главы РФПИ, экономическая логика рано или поздно может взять верх над политической конъюнктурой.

Ранее Life.ru писал, что Москва и Вашингтон договорились создать двустороннюю экономическую рабочую группу. Новый формат будет работать параллельно с переговорами по безопасности и сосредоточится на взаимовыгодных проектах. В МИД РФ подчеркнули, что там, где интересы совпадают, нужно сотрудничать, а разногласия не должны превращаться в открытую конфронтацию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

