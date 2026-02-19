Адвокат: осуждённые за мошенничество по делу Долиной просят отменить приговор

Четверо фигурантов уголовного дела, осуждённые за участие в афере с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, просят апелляционную инстанцию отменить приговор.
Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из осуждённых.
«Мы просим апелляцию отменить обвинительный приговор Балашихинского суда в отношении наших подзащитных», — цитирует агентство собеседника.
Фигуранты также попросили направить материалы дела в прокуратуру для дальнейшего направления их на дополнительное расследование.
Ранее сообщалось, что Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскать 15 млн рублей с дроппера Александра Келдыбаева, который обналичил средства в рамках аферы с квартирой Долиной, однако умер до начала судебного разбирательства.