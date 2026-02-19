Ричмонд
СМИ: в рамках переговоров по Украине обсуждается демилитаризованная зона

ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. В ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта обсуждается идея создания демилитаризованной зоны на востоке Украины, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Источник: Sputnik.by

По информации издания, участники переговоров также обсуждали создание зоны свободной торговли в рамках демилитаризованной зоны.

При этом камнем преткновения остаются вопросы о выводе войск с линии фронта и о том, как эта возможная демилитаризованная зона будет управляться. Согласно NYT, Украина настаивает на размещении в регионе международного миротворческого контингента.

Переговорщики обсуждали создание гражданской администрации для управления этой территорией после завершения конфликта, говорят источники газеты. По словам одного из них, в неё могли бы войти представители как России, так и Украины. Однако собеседник издания подчеркнул, что стороны пока далеки от соглашения.

Переговоры по Украине прошли в Женеве 17—18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии «были тяжелыми, но деловыми». Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.

