СМИ: в рамках переговоров по Украине обсуждается демилитаризованная зона

По информации издания, участники переговоров также обсуждали создание зоны свободной торговли в рамках демилитаризованной зоны.
При этом камнем преткновения остаются вопросы о выводе войск с линии фронта и о том, как эта возможная демилитаризованная зона будет управляться. Согласно NYT, Украина настаивает на размещении в регионе международного миротворческого контингента.
Переговорщики обсуждали создание гражданской администрации для управления этой территорией после завершения конфликта, говорят источники газеты. По словам одного из них, в неё могли бы войти представители как России, так и Украины. Однако собеседник издания подчеркнул, что стороны пока далеки от соглашения.
Переговоры по Украине прошли в Женеве