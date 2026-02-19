Названы самые популярные у мужчин книги в 2025 году

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские мужчины в 2025 году чаще всего покупали новый роман про Ведьмака «Перекресток воронов» Анджея Сапковского, бестселлер «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры и антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».
Кроме того, в топ-10 мужских покупок среди художественной литературы вошли манга «Берсерк. Том 1» Кантаро Миура и «Человек-бензопила. Кн. 7» Тацуки Фудзимото, книга-приквел к игре Atomic Heart — «Atomic Heart. Предыстория» Харальда Хорфа и роман «Бог всегда путешествует инкогнито» французского писателя Лорана Гунеля.
Из классической литературы мужчины также предпочитали «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка, а российские авторы в десятке самых популярных книг у мужской половины читательской аудитории представлены в лице Виктора Пелевина с его романом «Путешествие в Элисвин» и братьев Стругацких с их научно-фантастической повестью «Пикник на обочине».
Тем не менее, анализ мужской читательской аудитории показал, что мужчин в России очень интересует прикладная литература: доля нон-фикшна в топ-1000 самых популярных книг достигла 31%. В «Читай-городе» отметили, что каждый третий приобретенный экземпляр относится к деловой литературе, психологии или экономике.