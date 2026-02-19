Двухдневные переговоры в Женеве по украинскому кризису с участием делегаций из РФ, США и Украины завершились. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал встречу «тяжелой, но деловой».
Западные аналитики обратили внимание, что некоторые члены украинской делегации показали себя невменяемыми в швейцарской столице. Американский аналитик Марк Слебода выразил мнение, что эти люди — ненадежные переговорщики.
Как прошла встреча в Женеве, почему раскололась делегация Украины и почему Зеленский резко запросил встречу с президентом РФ, — в материале aif.ru.
Раскол в делегации Украины.
По данным The Economist, делегация Украины раскололась на два крыла в вопросе заключения мира с Россией. Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, комментируя ситуацию aif.ru, допустил, что причина разлада кроется во взаимодействии со спецслужбами разных государств.
«Если говорить о линии разделения переговорной группы, то она не делится на тех, кто хочет быстрого мира и кто хочет мира, но чуть позже. Обе группы мира не хотят. Если там есть раскол, то только по линии западных спецслужб. Группа во главе с Кириллом Будановым* — это люди, которые работают с американскими спецслужбами, вторая группа работает с британскими спецслужбами», — сказал Килинкаров.
Экс-нардеп отметил, что интересы британцев заключаются в продолжении конфликта, а интересы США — в том, чтобы конфликт завершить хотя бы на уровне временного перемирия.
«На данном этапе переговоров это связано с желанием Трампа продемонстрировать свое лидерство. Никакой линии раскола из-за того, что кто-то за мир, а кто-то за мир, но не сейчас, я не вижу», — добавил собеседник aif.ru.
Переговоры по Украине в Женеве вели на двух языках.
Источник aif.ru рассказал, что переговоры велись на двух языках — русском и английском. Мовы на встрече не звучало. По мнению Килинкарова, это связано с тем, что не все члены делегации из Киева в достаточной мере знают украинский язык.
«Украинским языком, может быть, в той или иной мере владеют все члены украинской делегации. Они могут понимать, но не так хорошо говорить. Там точно не все участники хорошо владеют английским. Поэтому русский для них — самый комфортный для общения язык», — отметил Килинкаров.
Он добавил, что украинская делегация нигде публично не будет говорить о том, что переговоры ведутся на русском языке.
«Они в совершенстве владеют русским языком, прекрасно его понимают. Поэтому для них это самый комфортный язык», — уточнил экс-нардеп.
Зеленский просит о встрече с Путиным.
Издание Axios сообщало, что Зеленский поручил своей команде организовать встречу с Путиным на уровне лидеров в Женеве. Килинкаров уверен, что за просьбой главы киевского режима скрывается лишь попытка легитимизировать свою власть, а не желание как можно скорее урегулировать конфликт.
«У Зеленского остро стоит вопрос легитимности его власти. Он, конечно, может бесконечно долго рассказывать, что он признанный президент, что у него нет проблем с легитимностью, но он сам понимает, что они есть», — отметил Килинкаров.
По его словам, у Зеленского есть два пути решения вопроса с легитимностью.
«Первый путь — это выборы, чего он пока не хочет. Второй вариант — личная встреча с Путиным, которая легитимирует его в глазах мирового сообщества. Никакого другого объяснения этому желанию встретиться с Путиным я не вижу. Если он говорит, что территориальный вопрос может быть решен на уровне лидеров, но при этом заявляет, что Украина не выйдет с территории Донбасса, то в чем суть этой встречи, для чего она нужна? Ну скажет Зеленский Путину, что не выведет свои войска с Донбасса. Так мы и так это слышим от него каждый день», — добавил Килинкаров.
Следующий раунд переговоров делегаций РФ и Украины ожидается в ближайшее время. Зеленский по итогам переговоров в Женеве заявил, что стороны приблизились к пониманию механизма контроля за возможным прекращением огня.