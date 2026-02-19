В Женеве договорились по-русски: эксперты раскрыли закулисные тайны встречи

«Первый путь — это выборы, чего он пока не хочет. Второй вариант — личная встреча с Путиным, которая легитимирует его в глазах мирового сообщества. Никакого другого объяснения этому желанию встретиться с Путиным я не вижу. Если он говорит, что территориальный вопрос может быть решен на уровне лидеров, но при этом заявляет, что Украина не выйдет с территории Донбасса, то в чем суть этой встречи, для чего она нужна? Ну скажет Зеленский Путину, что не выведет свои войска с Донбасса. Так мы и так это слышим от него каждый день», — добавил Килинкаров.