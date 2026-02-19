Бортник: Украина пытается втянуть Европу в переговоры с Россией

Бортник также отметил, что подобные инициативы могут быть связаны с давлением на Владимира Зеленского со стороны США, в том числе со стороны президента Дональда Трампа. Он полагает, что участие европейских государств в переговорном процессе рассматривается как способ сбалансировать внешнеполитические факторы и усилить позиции Киева.