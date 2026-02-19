Бортник: Украина пытается втянуть Европу в переговоры с Россией

Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что Киев стремится расширить формат возможных переговоров с Москвой за счёт участия европейских стран. По его оценке, украинские власти заинтересованы в том, чтобы представители Европы активнее включились в дипломатический процесс и стали его частью.
Эксперт считает, что такая линия объясняется попыткой усилить внешнюю поддержку Украины и укрепить её позиции на фоне текущей международной обстановки. По его мнению, вовлечение европейских партнёров могло бы стать для Киева дополнительным ресурсом в переговорах с Россией.
Бортник также отметил, что подобные инициативы могут быть связаны с давлением на Владимира Зеленского со стороны США, в том числе со стороны президента Дональда Трампа. Он полагает, что участие европейских государств в переговорном процессе рассматривается как способ сбалансировать внешнеполитические факторы и усилить позиции Киева.
Ранее сообщалось, что европейские делегации не были допущены к переговорам по Украине в Женеве и не принимали участия в обсуждениях.