В ГД предложили ввести выплаты для аварийных бригад в приграничье

Миронов предложил ввести выплаты для аварийных бригад в приграничье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести выплаты для рабочих аварийных бригад в приграничных с Украиной областях.

«Льготные выплаты на случай гибели или ранения необходимо распространить на рабочих объектов критической инфраструктуры и аварийных бригад в приграничных с Украиной областях», — сказал Миронов РИА Новости.

По его словам, враг продолжает обстреливать российские приграничные регионы, лишая мирных жителей электричества, тепло- и водоснабжения, а аварийные бригады и специалисты на объектах инфраструктуры работают «сутками напролет», чтобы устранить последствия обстрелов, часто с риском для жизни.

«Призываю правительство РФ распространить на них выплаты на случай ранения или смерти, которые уже в этих регионах получают государственные и муниципальные служащие, добровольцы», — уточнил политик.

Миронов считает, что у таких специалистов должно быть право на получение медицинской помощи вне очереди, в том числе при необходимости — в реабилитационных центрах.

«От их работы во многом сегодня зависит нормальная жизнь миллионов людей, которые не должны становиться заложниками украинских террористов», — подытожил он.