В ГД предложили ввести выплаты для аварийных бригад в приграничье

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести выплаты для рабочих аварийных бригад в приграничных с Украиной областях.
«Льготные выплаты на случай гибели или ранения необходимо распространить на рабочих объектов критической инфраструктуры и аварийных бригад в приграничных с Украиной областях», — сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, враг продолжает обстреливать российские приграничные регионы, лишая мирных жителей электричества, тепло- и водоснабжения, а аварийные бригады и специалисты на объектах инфраструктуры работают «сутками напролет», чтобы устранить последствия обстрелов, часто с риском для жизни.
«Призываю правительство РФ распространить на них выплаты на случай ранения или смерти, которые уже в этих регионах получают государственные и муниципальные служащие, добровольцы», — уточнил политик.
Миронов считает, что у таких специалистов должно быть право на получение медицинской помощи вне очереди, в том числе при необходимости — в реабилитационных центрах.
«От их работы во многом сегодня зависит нормальная жизнь миллионов людей, которые не должны становиться заложниками украинских террористов», — подытожил он.