У побережья северных Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг в Тихом океане вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясение магнитудой 5,3 с эпицентром в 202 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 10.36 (2.36 мск) 19 февраля. Очаг располагался на глубине 50 километров», — рассказала сейсмолог.
По словам Семеновой, подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой до 2−3 баллов. Тревога цунами не объявлялась.