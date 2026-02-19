У побережья северных Курил произошло землетрясение

«Землетрясение магнитудой 5,3 с эпицентром в 202 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 10.36 (2.36 мск) 19 февраля. Очаг располагался на глубине 50 километров», — рассказала сейсмолог.