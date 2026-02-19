Ричмонд
«Известия»: дочь генерала ВСУ зарабатывает на россиянах через онлайн-казино

Дочь отставного генерала ВСУ зарабатывает миллионы долларов на россиянах через онлайн-казино, пишут «Известия».

По данным газеты, речь идёт о CatCasino и входящих с ним в единую сеть проектах, которые объединены под зонтичным брендом CatAffs.

«По нашей оценке, чистая прибыль всех проектов CatAffs — порядка $1 млн в день», — рассказал изданию Пётр Врублевский, владелец Telegram-канала BadBank, который специализируется на выявлении механизмов теневого эквайринга.

Отмечается, что казино работают в основном на аудиторию в России и странах СНГ. Прибыль при этом может превышать $360 млн в год. Средства поступают на счета игроков через теневые платёжные сервисы.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребёнкин сообщил, что киевский режим использует наркобизнес, чтобы причинить вред российским гражданам.