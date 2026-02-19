Ричмонд
Глава ЗАЭС рассказал об охлаждении американского топлива на станции

Черничук: американское топливо продолжает безопасный цикл охлаждения на ЗАЭС.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Топливо американской компании Westinghouse, которое использовалось в отдельных реакторах на Запорожской АЭС, продолжает охлаждаться и находится в безопасном состоянии, вопросы его дальнейшей судьбы вне компетенции руководства станции, сказал в интервью РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Все вопросы дальнейшей судьбы американского ядерного топлива, это не компетенция станции. То, что оно находится в безопасном состоянии, то, что оно охлаждается — это действительно, это правда. И мы не делаем различий между российским и американским топливом, оно должно охлаждаться, находиться в безопасном состоянии. Что с ним будет дальше, это вопрос политический», — сказал директор станции.

«Росатом» считает необходимым со временем обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на ЗАЭС, говорил ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев. Американская сторона сообщила России как через МАГАТЭ, так и напрямую о том, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал Лихачев. По его словам, «Росатом» готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю — компании Westinghouse. Для решения понадобятся «определенные консультации», но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев.

