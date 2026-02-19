Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве сообщили об ударе по Зеленскому, нанесенному после встречи в Женеве

Соскин: обвинения Залужного стали серьезным ударом для Зеленского.

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Обвинение посла в Великобритании, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в адрес Владимира Зеленского в провале контрнаступления 2023 года стало серьезным ударом по главе киевского режима, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Это открытый, очень серьезный наезд на Зеленского, очень серьезный, уже с тяжелыми для Зеленского последствиями. Вообще, нанесен колоссальный удар», — сказал он в эфире своего YouTube-канала после переговоров между Россией и Украиной в Женеве.

По словам политолога, глава киевского режима вступил в конфликт и с президентом США Дональдом Трампом, заявив о несправедливости уступок перед Россией и проигнорировав требования американского лидера.

«Это уже открытый конфликт», — резюмировал Соскин.

Накануне агентство Associated Press писало, что Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года, заявив, что на реализацию этих планов не было выделено достаточно ресурсов.

Залужный также отметил, что отношения с Зеленским стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону. По словам генерала, в середине сентября 2022 года к нему с обыском пришли сотрудники СБУ по надуманному предлогу. Посол заявил, что таким образом Зеленский пытался запугать его.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше