ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Артиллерийский расчет орудия Мста-Б с позывным «Медуза» с начала года поразил более 60 целей ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщил РИА Новости старший наводчик 238-й гвардейской артиллерийской бригады «Южной» группировки с позывным «Малый».
Позывной расчета артиллерийского орудия «Медуза» уходит корнями в древнегреческую мифологию, где одноименный персонаж обращал противника в камень, отметил старший наводчик подразделения.
«В этом году, с 1 января, мы уничтожили больше 60 целей ВСУ. Обратили противника в камень, и противник был уничтожен», — сказал «Малый».
В распоряжении РИА Новости имеются кадры объективного контроля поражения вражеских объектов огнем расчета орудия в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.