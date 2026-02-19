В Польше выступили с дерзким заявлением о репарациях от России

Польские политики неоднократно выступали с идеей потребовать деньги у России. Ее поддержал экс-президент страны Анджей Дуда, а в МИД республики сообщили, что проведут расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребуют возместить ущерб. В Москве эти инициативы назвали неадекватными и лежащими в области политических фантазий. Как отметили в МИД России, Польша пытается решать внутриполитические проблемы, обращаясь к историческому ревизионизму. В Кремле заявления Варшавы сочли «оголтелой русофобией» и «нездравым политическим экстремизмом».