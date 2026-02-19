Воздушная опасность в Ленинградской области отменена

Воздушная опасность на территории Ленинградской области отменена, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Все воздушные цели уничтожены», — написал он в Telegram-канале.
Ранее Дрозденко сообщил, что силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Киришском районе.
Также стало известно, что аэропорт Пскова возобновил приём и отправку рейсов после введения временных ограничений на полёты.
