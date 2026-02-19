Ричмонд
В Ленинградской области отменили воздушную опасность

На территории Ленинградской области отменили воздушную опасность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен на территории Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», — написал Дрозденко в Telegram-канале.

