В Ленинградской области отменили воздушную опасность

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен на территории Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», — написал Дрозденко в Telegram-канале.
