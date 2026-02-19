Источник CNN заявил о прогрессе по режиму прекращения огня на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 19 фев — РИА Новости. Участвующие в переговорах России, Украины и США военные добились «постепенного, но существенного прогресса» в определении того, как будет работать режим прекращения огня, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
«Военные чиновники, участвующие в трехсторонних переговорах с Украиной, Россией и США, добились “постепенного, но существенного прогресса” в определении того, как будет работать режим прекращения огня», — утверждает СМИ со ссылкой на анонимный источник, отмечая в том числе и прогресс в части «доработки ключевых условий и разъяснений, которые помогут заложить основу для будущих соглашений».
Собеседник также заявил телеканалу об острожном оптимизме в военной части переговоров. Одной из основных задач этом направлении, как утверждается, «было достижение согласия обеих сторон по ключевым условиям, которые будут использоваться для политических переговоров, таким как практические условия прекращения огня и то, что будет представлять собой нарушение этого режима прекращения огня».
«По словам источника, на этом направлении был достигнут прогресс», — добавляет СМИ.
В переговорах в Женеве по Украине участвовали, среди прочих, министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
Переговоры по Украине прошли в Женеве 17−18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии «были тяжелыми, но деловыми». Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.