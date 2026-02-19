Путин отметил успех практик АСИ: президент поручил внедрить их в несколько сфер

Президент России Владимир Путин поручил распространить успешные практики АСИ и интегрировать их в меры поддержки рождаемости в субъектах РФ. Свое заявление он сделал в рамках заседания набсовета АСИ 18 февраля.
«Просил бы сегодня особо остановиться на опыте регионов-лидеров по поддержке молодежи и многодетных семей… Лучшие практики нужно распространять, включать в региональные программы повышения рождаемости», — подчеркнул президент.
Путин также указал на важность анализа практик передовых регионов по поддержке молодежи и многодетных семей для их дальнейшего распространения.
Как подчеркнул глава государства, эффективные наработки следует распространять на все регионы России.
