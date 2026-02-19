Ричмонд
Путин отметил успех практик АСИ: президент поручил внедрить их в несколько сфер

Путин призвал внедрять практики АСИ в регионах РФ для роста рождаемости.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поручил распространить успешные практики АСИ и интегрировать их в меры поддержки рождаемости в субъектах РФ. Свое заявление он сделал в рамках заседания набсовета АСИ 18 февраля.

«Просил бы сегодня особо остановиться на опыте регионов-лидеров по поддержке молодежи и многодетных семей… Лучшие практики нужно распространять, включать в региональные программы повышения рождаемости», — подчеркнул президент.

Путин также указал на важность анализа практик передовых регионов по поддержке молодежи и многодетных семей для их дальнейшего распространения.

Как подчеркнул глава государства, эффективные наработки следует распространять на все регионы России.

Тогда же российский президент сообщил, что для страны число вызовов только прибавилось, однако это делает Россию сильнее.