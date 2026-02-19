NYP: причиной смерти американского актёра Питера Грина стал несчастный случай

Причиной смерти американского актёра Питера Грина, известного по ролям в фильмах «Маска» и «Криминальное чтиво», стал несчастный случай.
Об этом пишет New York Post.
«В среду Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка… официально признало причиной его (Питера Грина. — RT) смерти “несчастный случай”, — говорится в материале.
Утверждается, что актёр случайно получил огнестрельное ранение. При этом не уточняется, при каких обстоятельствах это произошло.
Питер Грин скончался 12 декабря 2025 года в возрасте 60 лет в Нью-Йорке. Актёр был найден мёртвым в своей квартире.