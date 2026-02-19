Ким Чен Ын прокатился за рулем крупнокалиберной РСЗО

СЕУЛ, 19 фев — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын сел за руль одной из машин новой крупнокалиберной РСЗО, которые были переданы армии и партии страны, и объехал на ней площадь, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что рабочие в КНДР преподнесли съезду партии 50 600-миллиметровых РСЗО с искусственным интеллектом, которые были переданы Корейской народной армии, лидер страны Ким Чен Ын похвалил вооружения и самих работников.
«Товарищ Ким Чен Ын сел на боевую машину РСЗО и, лично водя ее, объехал абсолютные вооружения, величественно выстроенные на площади славы», — пишет ЦТАК.
На фотографиях агентства видно, что Ким Чен Ын за рулем РСЗО, улыбаясь, объехал по кругу площадь, осматривая ряды выстроенных вооружений и собравшихся на площади Дома культуры «25 апреля» людей.
«Работа по непрерывному обновлению наших военных сил, способных мощно подавить любые угрозы и внешние вызовы, будет еще больше ускоряться», — заявил Ким Чен Ын.